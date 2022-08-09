Ексчемпіон світу - про реванш між Усиком та Джошуа: якщо Ентоні не зупинить його на самому початку, то пізніше сам програє достроково

Так, Фремптон вважає, що у майбутньому реванші переможе українець, але йому буде непросто.

Про це він сказав в інтерв'ю Sky Sports.

"Багато людей кажуть, що Усик переможе, і було б важко з ними не погодитися. Здається, що це важкий бій для обох хлопців, але ми знаємо, що Джошуа повинен зробити, щоб спробувати перемогти Усика – використовувати свій розмір, силу і бути трохи хуліганом.

Я не думаю, що Джошуа зможе довго бути активним. Мене хвилює, що він не може боротися у високому темпі, штовхатися та наближатися до суперника для тривалого бою. Йому потрібно робити це ривками, і я думаю, що коли він має раунд, в якому він витрачає багато енергії, йому час від часу потрібно робити перерву на наступний раунд. Це через його розмір і статуру. Але я думаю, він має зближуватись, повинен використовувати грубу силу.

Безумовно, Усик дуже розумний боєць. На цей раз він чекатиме від Джошуа іншого підходу, оскільки Ентоні необхідно змінюватися. Якщо ви приставите мені до голови пістолет, я скажу, що у цьому поєдинку переможе Олександр. Але я не думаю, що це буде так легко, як багато хто вважає. Джошуа вимотався і був вражений наприкінці першого бою. На мою думку, в реванші, якщо Ентоні не зупинить Усика на самому початку, то пізніше сам програє достроково. Сподіваюся, що я помиляюся", - сказав ексчемпіон світу у другій найлегшій вазі.

Другий бій між Усиком і Джошуа відбудеться 20 серпня у місті Джидда в Саудівській Аравії. У червні відбулося офіційне оголошення реваншу між українцем і британцем.

Нагадаємо, в ніч проти 26 вересня 2021 року Усик у Лондоні переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього британець активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший бій.

Тож у поєдинку-реваншу на кону стоятимуть всі титули, які українець відібрав у британця минулого року.