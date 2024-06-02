Ексчемпіон світу Вайлдер брутальним нокаутом програв 41-річному китайцю (відео)

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Деонтей Вайлдер технічним нокаутом поступився китайцю Чжану Чжилею в головному бою боксерського вечора, який відбувся в ніч проти 2 червня у саудівському Ер-Ріяді.

Від початку поєдинку Чжилей володів ініціативою та завдавав більше ударів.

У п'ятому раунді китаєць влучив правою рукою в голову суперника. Вайлдера розвернуло, після чого Чжан одразу кинувся добивати американця і правим боковим повалив його на канвас.

Рефері почав рахувати до десяти. "Бронзовий бомбардувальник" встиг підвестися на ноги, але хитався, тому суддя зупинив бій.

Відеоогляд бою Чжилей – Вайлдер

41-річний Чжилей здобув свою 27-му перемогу на професійному рингу (22 – нокаутом) за двох поразок та однієї нічиєї.

Для 38-річного Вайлдера ця поразка стала четвертою у професійній кар'єрі. Також у його активі 43 перемоги (42 – нокаутом) та одна нічия.

Зазначимо, що в рамках цього ж вечора боксу британець Даніель Дюбуа технічним нокаутом переміг хорвата Філіпа Хрговича та завоював тимчасовий титул IBF у надважкій вазі.

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