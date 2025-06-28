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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
597
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Ексчемпіон світу Вайлдер повернувся на ринг достроковою перемогою (відео)

"Бронзовий бомбардувальник" перервав серію з двох поразок поспіль.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Деонтей Вайлдер

Деонтей Вайлдер / © Associated Press

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі американець Деонтей Вайлдер технічним нокаутом переміг свого співвітчизника Тайррелла Герндона.

Бій відбувся у ніч проти 28 червня у місті Вічита, штат Канзас (США).

"Бронзовий бомбардувальник" двічі відправив суперника в нокдаун – у другому та шостому раундах. У сьомому раунді рефері зупинив побиття Герндона, зафіксувавши технічний нокаут.

Таким чином, Вайлдер перервав серію з двох поразок поспіль. У грудні 2023 року він рішенням суддів поступився новозеландцю Джозефу Паркеру, а в червні 2024-го нокаутом програв китайцю Чжану Чжилею.

Тепер на рахунку 39-річного Вайлдера 44 перемоги (43 – нокаутом), одна нічия та чотири поразки.

Для 37-річного Герндона ця поразка стала шостою на професійному рингу. Також у його послужному списку 24 перемоги (15 – нокаутом).

Раніше повідомлялося, що онук Мохаммеда Алі порівняв українського чемпіона світу Олександра Усика зі своїм легендарним дідусем, згадавши про війну в Україні.

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Дата публікації
Кількість переглядів
597
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