Ексчемпіон світу Вайлдер зазнав сенсаційної поразки у Саудівській Аравії (відео)

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Деонтей Вайлдер зазнав поразки від новозеландця Джозефа Паркера під час вечора боксу, який відбувся в ніч проти 24 грудня у саудівському Ер-Ріяді.

Поєдинок завершився сенсаційною перемогою Паркера одностайним рішенням суддів – 118:111, 118:110, 120:108.

Від стартового гонгу новозеландець діяв активніше та упродовж всього бою завдавав більше точних ударів, ніж його опонент. Ближче до кінця поєдинку стало зрозуміло, що Паркер суттєво переважає американця за очками.

"Бронзовий бомбардувальник" міг врятувати цей бій лише нокаутом та шукав момент, аби відправити Джозефа на канвас. Проте цього не сталося – Паркер не дозволив Деонтею як слід влучити по собі та здобув впевнену перемогу за підсумками 12 раундів.

Зазначимо, що на кону в цьому поєдинку стояли два другорядні пояси – WBC International і WBO Inter-Continental у надважкій вазі.

Огляд бою Вайлдер – Паркер

Для Паркера ця перемога стала 34-ю у професійній кар'єрі (23 – нокаутом). Також у його пасиві три поразки.

Вайлдер програв утретє на професійному рингу. Двох попередніх поразок він зазнав від британця Тайсона Ф'юрі. "Бронзовий бомбардувальник" має у своєму послужному списку 43 перемоги (42 – нокаутом).

Цікаво, що Паркер провів свій четвертий поєдинок 2023 року. Раніше він переміг британця Джека Мессі, австралійця Файгу Опелу та канадця Саймона Кіна.

Для Вайлдера бій з Паркером став першим поточного року. Попередній поєдинок Деонтей провів у жовтні 2022 року, нокаутувавши в першому раунді фіна Роберта Геленіуса.

Додамо, що поразка Вайлдера від Паркера ставить під сумнів проведення бою між американцем та Ентоні Джошуа. Раніше повідомлялося, що поєдинок Джошуа – Вайлдер домовилися провести 9 березня 2024-го у Саудівській Аравії, але за умови, що обидва боксери виграють свої поєдинки наприкінці 2023 року.

Нагадаємо, у головному бою вечора боксу в Ер-Ріяді Джошуа технічним нокаутом переміг шведа Отто Валліна.

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