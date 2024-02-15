Ексчемпіон світу, який відправляв у нокдаун Ф'юрі, зробив прогноз на його бій проти Усика

Колишній чемпіон світу у важкій вазі Стів Каннінгем поділився своїм прогнозом на поєдинок між чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком і володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

На думку 47-річного американця, бій за звання абсолютного чемпіона світу завершиться перемогою українського боксера.

"Я думаю, що Усик може перемогти Ф'юрі з двох конкретних причин. Перша – це навички Усика. У цьому йому немає рівних. У хлопця вигадливі рухи, що робить його дуже незручним суперником. Усик думає інакше, дивиться на все під іншим кутом. І демонструє бокс найвищого рівня. Він завдаватиме багато ударів, які можуть приголомшити Ф'юрі.

Друга причина – це його команда та менеджмент. Його менеджер Егіс Клімас. Це рушійна сила в Європі та в усьому світі. Егіс має солідну кар'єру і він знає, як захистити своїх бійців", – цитує Каннінгема Boxing News 24.

Зазначимо, що Каннінгем зустрічався в ринзі з британцем 2013 року. Тоді американцю вдалося у другому раунді відправити "Циганського короля" в нокдаун, однак у сьомому раунді Стів поступився Ф'юрі нокаутом.

Нагадаємо, поєдинок Усик – Ф'юрі мав відбутися 17 лютого, однак через травму британця його перенесли на 18 травня . Місце проведення бою не змінилося – боксери зійдуться в ринзі в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Щоб уникнути чергового зриву поєдинку, організатори встановили санкції, які будуть застосовані до Усика або Ф'юрі, якщо хтось із них не вийде в ринг 18 травня. Боксерам загрожує величезний штраф у разі відмови битися в заплановану дату.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Голіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому переможець бою між Усиком і Ф'юрі стане першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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