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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
562
Час на прочитання
2 хв

Ексчемпіон світу з України прокоментував рішення Усика звільнити всі пояси

В'ячеслав Сенченко поділився своєю думкою про те, що Олександр Усик відмовився від усіх чемпіонських титулів.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Олександр Усик

Олександр Усик / © Associated Press

Колишній чемпіон світу в напівсередній вазі, а нині тренер В'ячеслав Сенченко прокоментував рішення Олександра Усика відмовитися від усіх своїх поясів.

"Рішенням не здивований. Це логічно з його боку, тому що за кожним поясом стоять претенденти і є обов'язки захищати титули. В його становищі це, мабуть, складно. Тому таке рішення, щоб на нього не давили з кожного боку організації. В них є свої претенденти, а він же не може з кожним боксувати кожен місяць. Тому вирішив залишити пояси, щоб сконцентруватись на одному поєдинку чи комерційних боях, як він з Верховеном проводив.

Якщо не залишати — треба захищати, бо є обов'язкові претенденти. Якщо йому це нецікаво — краще залишити, хай уже люди, які високо в рейтингу, боксують за пояси. Не бачу сенсу тримати пояси і не захищати їх. Звісно, краще, що він залишить і дасть можливість іншим боксерам, які претендують на ці титули", — сказав Сенченко у коментарі Tribuna.com.

Зазначимо, що Усик володів титулами WBC, WBA та IBF у надважкій вазі.

Раніше Всесвітня боксерська рада (WBC) зобов'язала Усика провести поєдинок з німцем Агітом Кабаєлом.

Також WBC установила дедлайн для команд Усика та Кабаєла до 30 червня, щоб домовитись про бій. У разі відмови від цього поєдинку Олександр повинен був звільнити пояс WBC.

У послужному списку 39-річного українця 25 перемог (16 — нокаутом) у 25 поєдинках на профірингу.

Свій останній бій Усик провів у ніч проти 24 травня в єгипетському місті Гіза, технічним нокаутом здолавши нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
562
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