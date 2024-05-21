Ексчемпіон світу зробив прогноз на реванш між Усиком та Ф'юрі

Колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях Карл Фремптон висловився про потенційний бій-реванш між абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі.

На думку британського боксера, його співвітчизник має шанси перемогти українця в другому поєдинку.

"Гадаю, Ф'юрі може виграти реванш. Мені подобається Усик. Він феноменальний боксер, і найменше я хочу дискредитувати його, тому що він заслужив перемогу. Але Ф'юрі сам винен у тому, що програв бій.

В середині бою мене запитали як експерта, і я сказав, що Тайсон перемагає 4-2 за раундами. Усик був пошкоджений – він налетів на кілька аперкотів. Я зазначив, що Усику буде важко повернутися, і я справді не бачив шляху, але він глибоко копнув і зробив саме те, що потрібно.

Я порахував перемогу Усика за раундами – по шість у кожного, але нокдаун зробив для мене різницю. Якщо Ф'юрі переможе Усика в реванші – це буде сильно, і на нас чекатиме ще один бій", – наводить слова Фремптона Boxing Scene.

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Усик – Ф'юрі: підсумки бою за звання абсолютного чемпіона світу

У ніч проти 19 травня Усик переміг Ф'юрі роздільним рішенням суддів (115-112, 114-113, 113-114) в головному поєдинку боксерського шоу в саудівському в Ер-Ріяді. Наприкінці дев'ятого раунду українець відправив британця в нокдаун.

На нашому сайті можна переглянути відео найкращих моментів бою Усик – Ф'юрі, а також відео емоційної реакції Усика після перемоги над британцем.

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Таким чином, Олександр захистив пояси WBO, WBA, IBO та IBF, а також відібрав у "Циганського короля" титул WBC. Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

До цього останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому Усик став першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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Раніше повідомлялося, що в контракті на бій між Усиком та Ф'юрі було передбачено опцію реваншу. Другий поєдинок між українцем і британцем планують влаштувати 12-13 жовтня 2024 року в Ер-Ріяді.

Нагадаємо, після бою Ф'юрі поцілував Усика та зворушливо звернувся до українського чемпіона.

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