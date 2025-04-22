Ексчемпіон світу зробив прогноз на бій Усик – Дюбуа за звання "абсолюта"

Усик – Дюбуа / © Piotr Duszczyk / @boxingphotos.pl

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Колишній чемпіон світу Дюк Маккензі поділився думками про можливий об'єднавчий бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа.

Він упевнений, що українець вдруге здолає британця і завершить кар'єру непереможеним.

Водночас Маккензі заявив, що хоче побачити виграш Дюбуа, але не вірить, що Даніелю до снаги впоратися з Олександром.

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"У Дюбуа будуть свої моменти – в цьому я впевнений. Ти не можеш провести 12-раундовий бій з Даніелем Дюбуа й не пропустити удар, не отримати шкоди. Усик буде у справжньому бою і, можливо, відповість на запитання, на які раніше відповідати не доводилось. Можливо, йому доведеться підійматися з рингу, але в нього є характер і здатність зробити це. Адже у Дюбуа важкі кулаки, і зараз він став набагато кращим. Але чи достатньо він покращився для цього рівня?

Ми називаємо цей рівень елітним – це вершина надважкої ваги. Він не б'ється з якимось віковим, виснаженим чемпіоном, у якого є слабкі місця в захисті. В Усика такого немає. У нього немає візуальних прогалин у захисті. Я вважаю, що він завершить кар'єру непереможеним. Я просто не бачу, як Дюбуа зможе його перемогти, і думаю, що Усик піде з боксу з нулем у графі поразок.

Мені б хотілося, щоб Дюбуа переміг. Я б хотів побачити, як він здолав би Олександра Усика, але я реально не бачу, як таке може статися", – сказав Маккензі у коментарі talkSPORT Boxing.

Раніше повідомлялося, що бій між Усиком і Дюбуа планують провести 12 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Офіційно про поєдинок ще не оголосили.

На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті. Наразі Усик володіє титулами WBA, WBO, WBC та IBO, а Дюбуа належить пояс IBF.

Нагадаємо, перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся в серпні 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді Олександр нокаутував Даніеля у дев'ятому раунді та захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.

У п'ятому раунді того поєдинку стався скандальний епізод – британець завдав українцю заборонений удар нижче пояса, після чого той опинився на канвасі рингу. Рефері не став відраховувати нокдаун, а дав Олександру кілька хвилин на відновлення.

Після бою Дюбуа поскаржився, що у нього вкрали перемогу, бо його удар прийшовся Усику не нижче пояса, а точно у живіт. Даніель заявив, що насправді він нокаутував українця і повинен був заволодіти чемпіонськими поясами. Через це у команді британця навіть вимагали анулювати результат поєдинку, однак апеляцію було відхилено.