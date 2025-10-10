- Дата публікації
Ексчемпіон світу зухвало пообіцяв розбити обличчя Усику
Джозеф Паркер не сумнівається у своїй перевазі над українцем.
Володар тимчасового пояса WBO у надважкій вазі Джозеф Паркер заявив, що розіб'є обличчя абсолютному чемпіону світу Олександру Усику, якщо їхній бій відбудеться.
"Він чудовий чемпіон і досягнув неймовірних результатів у боксі. Ми всі знаємо, як він підкорив надважку вагову категорію. Та ми, не тільки бійці з вершини рейтингу, а й усі бійці надважкої ваги, хочемо бачити більше руху щодо світових титулів.
Тож, Усику, нумо, друже. Нам потрібно трохи дій. Якщо він буде доступний, чудово, я розіб'ю йому обличчя. Якщо ні, я розберуся з тим, хто стоїть переді мною", – цитує Паркера видання The Ring.
Раніше WBO зобов'язала Усика провести захист титулу проти Паркера. Боксерам дали 30 днів, щоб домовитися про проведення поєдинку, але Олександр попросив відкласти переговори про бій з новозеландцем через травму спини. WBO пішла назустріч українцю і надала йому відтермінування від переговорів на 90 днів, починаючи від 9 серпня 2025 року.
Також очільник WBO Густаво Олів'єрі повідомив, що титул Усика не стане вакантним щонайменше до кінця 2025 року.
Тож Паркер 25 жовтня проведе поєдинок з тимчасовим чемпіоном WBA британцем Фабіо Вордлі. З переможцем цього поєдинку повинен буде зійтися Усик у своєму наступному бою.
33-річний Паркер має 36 перемог (24 – нокаутом) і три поразки – від Ентоні Джошуа (2018), Ділліана Вайта (2018) та Джо Джойса (2022). Новозеландець володів титулом WBO у надважкій вазі, який завоював 2016-го у бою з Енді Руїсом, допоки не програв Джошуа в об'єднавчому поєдинку.
У послужному списку 38-річного Усика 24 перемоги (15 – нокаутом) у 24 поєдинках на професійному рингу.
Востаннє Олександр виходив у ринг у липні цього року, коли нокаутував британця Даніеля Дюбуа та утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.