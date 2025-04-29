Ексчемпіон UFC, який боксував з Ф'юрі та Джошуа, на мотициклі на смерть збив дівчину

Френсіс Нганну / © Associated Press

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Колишній чемпіон UFC Френсіс Нганну спричинив смертельну ДТП в Камеруні.

Як повідомляє Lebledparle, спортсмен їхав за кермом мотоцикла і на смерть збив 17-річну дівчину.

Нганну намагався врятувати дівчину, надав першу медичну допомогу, після чого доправив її до лікарні. Незважаючи проведену операцію, вона померла.

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Зазначається, що Нганну глибоко переживає трагедію та взяв на себе всі витрати.

Згідно з місцевим законодавством, боєць може опинитися за ґратами через ненавмисне вбивство на дорозі.

38-річний Нганну востаннє виходив в октагон у жовтні минулого року, коли нокаутував у першому раунді бразильця Ренана Феррейру.

Раніше Нганну випробував себе у боксі. У жовтні 2023-го він роздільним рішенням суддів програв Тайсону Ф'юрі, причому у третьому раунді відправив "Циганського короля" в нокдаун.

У березні 2024-го Френсіс у другому раунді нокаутом поступився Ентоні Джошуа.