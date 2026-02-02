ТСН у соціальних мережах

Ексчемпіона світу Гвоздика відправили у тяжкий нокаут

Українець достроково програв бій, у якому двічі відправляв суперника в нокдаун.

Олександр Гвоздик

Олександр Гвоздик / © twitter.com/trboxing

Колишній чемпіон світу в напівважкій вазі Олександр Гвоздик зазнав поразки нокаутом від серба Радівоє Калайджича.

Поєдинок відбувся в ніч проти 2 лютого в Лас-Вегасі (США).

Старт бою був за Гвоздиком. Він двічі відправив суперника в нокдаун – у першому та четвертому раундах, але Калайджич зумів піднятися і продовжити поєдинок.

Однак у сьомому раунді вже сербський боксер спочатку відправив Гвоздика в нокдаун, а потім нокаутував українця – Олександру вдалося підвестися ана ноги, але він продовжив хитатися і задкувати, через що рефері зупинив бій.

Для 38-річного Гвоздика це третя поразка на професійному рингу – до цього він програвав у жовтні 2019 року росіянинові Артуру Бетербієву та у червні 2024-го американцю Давиду Бенавідесу.

Також у послужному списку Олександра 21 перемога (17 – нокаутом), він володів титулом WBC у напівважкій вазі, допоки не програв Бетербієву.

Зазначимо, що у червні 2020 року Гвоздик оголосив про завершення кар'єри, але після початку повномасштабного російського вторгнення до України вирішив повернутися на ринг.

На рахунку 34-річного Калайджича тепер 30 перемог (22 – нокаутом) та три поразки.

Зазначимо, що в межах боксерського вечора в Лас-Вегасі також виступив українець Сергій Богачук, який здобув перемогу над росіянином Раджабом Бутаєвим.

