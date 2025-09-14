- Дата публікації
Ексчемпіона світу з боксу знайдено мертвим у власному будинку
Ріккі Хаттон помер у віці 46 років.
Колишнього чемпіона світу з боксу Ріккі Хаттона знайдено мертвим у своєму будинку в Великому Манчестері.
Трагічну новину повідомляє Manchester Evening News.
Інформацію підтвердила місцева поліція. Там не вважають смерть 46-річного британця насильницькою або підозрілою.
Хаттон був чемпіоном світу за версіями IBF, WBA та IBO у першій напівсередній вазі, володів поясами IBO та WBA у напівсередній вазі.
За кар'єру Ріккі провів 48 поєдинків на профірингу, у яких здобув 45 перемог (32 – нокаутом) та зазнав трьох поразок, зокрема від українця В'ячеслава Сенченка у своєму останньому бою в листопаді 2012 року.
Раніше Хаттон говорив про свої проблеми з психічним здоров'ям та наркотичною залежністю. Він пережив спроби самогубства, після чого почав працювати над власним психічним здоров'ям.
Раніше повідомлялося, що видатний ексчемпіон світу з боксу помер дорогою до спортзалу.