Ексчемпіона світу з боксу знайдено мертвим у власному будинку

Ріккі Хаттон / © Associated Press

Колишнього чемпіона світу з боксу Ріккі Хаттона знайдено мертвим у своєму будинку в Великому Манчестері.

Трагічну новину повідомляє Manchester Evening News.

Інформацію підтвердила місцева поліція. Там не вважають смерть 46-річного британця насильницькою або підозрілою.

Хаттон був чемпіоном світу за версіями IBF, WBA та IBO у першій напівсередній вазі, володів поясами IBO та WBA у напівсередній вазі.

За кар'єру Ріккі провів 48 поєдинків на профірингу, у яких здобув 45 перемог (32 – нокаутом) та зазнав трьох поразок, зокрема від українця В'ячеслава Сенченка у своєму останньому бою в листопаді 2012 року.

Раніше Хаттон говорив про свої проблеми з психічним здоров'ям та наркотичною залежністю. Він пережив спроби самогубства, після чого почав працювати над власним психічним здоров'ям.

Раніше повідомлялося, що видатний ексчемпіон світу з боксу помер дорогою до спортзалу.