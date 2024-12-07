Ексфорвард "Динамо", "Шахтаря" та збірної України оголосив про завершення кар'єри

Колишній нападник київського "Динамо", донецького "Шахтаря" та збірної України Жуніор Мораєс завершив кар'єру футболіста.

Про це 37-річний гравець повідомив на своїй сторінці в соцмережі Х.

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"Сьогодні настає кінець подорожі, яка сформувала мене. Минуло багато років відданості, стійкості та любові до футболу. Моя історія розпочалась рано, саме на полі я справді знайшов себе. Я грав за хороші клуби, пережив неймовірні моменти, але також зіткнувся з викликами, що змусили мене рости як спортсмена і як людину.

У кожному клубі я вчився, досягав успіху та ділив радість перемоги з моїми командами, які стали друзями на все життя. Кожна команда та гол були важливою частиною моєї подорожі. Але настав час сказати "прощавай". Важкий момент, який також дозволив відчути вдячність за весь шлях. Футболе, дякую за все", – сказав Мораєс.

Мораєс виступав за українські клуби від 2011 до 2022 року. Спочатку форвард грав за донецький "Металург" та київське "Динамо", а 2018-го зі скандалом перейшов до "Шахтаря". Загалом Жуніор провів 172 матчі в УПЛ, забивши 96 голів.

Разом з киянами Мораєс став чемпіоном УПЛ-2015/16 та володарем Суперкубка країни-2016. У складі "гірників" Жуніор двічі виграв чемпіонат України (2018/19, 2019/20) та тріумфував в Кубку України-2018/19. Два сезони поспіль (2018/19 та 2019/20) він ставав найкращим бомбардиром УПЛ.

2019 року бразилець отримав громадянство України та був викликаний до національної збірної. У складі "синьо-жовтих" він зіграв 11 матчів та забив один гол.

Останнім клубом у кар'єрі Мораєса став бразильський "Корінтіанс", за який він у період від 2022 до 2023 року провів 15 матчів.

Від моменту повномасштабного російського військового вторгнення Жуніор неодноразово висловлював підтримку українському народу, а також зіграв у благодійному матчі Game4Ukraine.

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