Ексфорвард "Колоса" Колесник, який ударив ТЦКівця, шукає новий клуб

Данило Колесник / instagram.com/1kolesnyk

Колишній форвард ковалівського "Колоса" Данило Колесник, який ударив в обличчя працівника ТЦК, звернувся до футбольної спільноти з проханням допомогти йому з пошуком нового клубу.

"Друзі, всім привіт. З огляду на останні події, всім відомо, що я залишився без команди і я відкритий до нових пропозицій, до нових викликів. Можливо у когось є варіанти, може хтось може з цим мені допомогти, я був би дуже вдячний. Так як мені потрібно підтримувати форму, грати і не зупинятися на тому, що я мав.

Тому я буду вдячний кожному, хто мені в цьому допоможе і просто буду за це дуже вдячний", — сказав Колесник у відеозверненні, яке опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Данило Колесник ударив працівника ТЦК — що відомо про скандал

17 лютого стало відомо, що форвард друголігового "Колоса-2" Данило Колесник ударив працівника ТЦК, опублікувавши відео інциденту в Instagram. Згодом футболіст, який раніше грав за "Минай" і "Лівий Берег", видалив відео та закрив свою сторінку.

Після цього “Колос” виступив з офіційною заявою щодо скандального інциденту, перепросивши українську спільноту та, зокрема, військових, а також повідомив про відсторонення Колесника від тренувального процесу з подальшим звільненням з команди.

Також скандал з Колесником прокоментували в Київському обласному ТЦК та СП, засудивши дії футболіста та закликавши його піти на контракт до ЗСУ, не чекаючи на мобілізацію і настання призовного віку.

Поліція Київської області відкрила кримінальне провадження щодо Колесника, а 18 лютого затримала футболіста. Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.