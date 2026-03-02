ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
137
Час на прочитання
2 хв

Ексфорвард "Колоса" Колесник, який ударив ТЦКівця, шукає новий клуб

Данило Колесник попросив допомоги у футбольної спільноти.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Данило Колесник

Данило Колесник / instagram.com/1kolesnyk

Колишній форвард ковалівського "Колоса" Данило Колесник, який ударив в обличчя працівника ТЦК, звернувся до футбольної спільноти з проханням допомогти йому з пошуком нового клубу.

"Друзі, всім привіт. З огляду на останні події, всім відомо, що я залишився без команди і я відкритий до нових пропозицій, до нових викликів. Можливо у когось є варіанти, може хтось може з цим мені допомогти, я був би дуже вдячний. Так як мені потрібно підтримувати форму, грати і не зупинятися на тому, що я мав.

Тому я буду вдячний кожному, хто мені в цьому допоможе і просто буду за це дуже вдячний", — сказав Колесник у відеозверненні, яке опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Данило Колесник ударив працівника ТЦК — що відомо про скандал

17 лютого стало відомо, що форвард друголігового "Колоса-2" Данило Колесник ударив працівника ТЦК, опублікувавши відео інциденту в Instagram. Згодом футболіст, який раніше грав за "Минай" і "Лівий Берег", видалив відео та закрив свою сторінку.

Після цього “Колос” виступив з офіційною заявою щодо скандального інциденту, перепросивши українську спільноту та, зокрема, військових, а також повідомив про відсторонення Колесника від тренувального процесу з подальшим звільненням з команди.

Також скандал з Колесником прокоментували в Київському обласному ТЦК та СП, засудивши дії футболіста та закликавши його піти на контракт до ЗСУ, не чекаючи на мобілізацію і настання призовного віку.

Поліція Київської області відкрила кримінальне провадження щодо Колесника, а 18 лютого затримала футболіста. Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Дата публікації
Кількість переглядів
137
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie