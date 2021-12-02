Ексфорвард "Манчестер Юнайтед" став на ворота та виграв серію пенальті в Кубку Туреччини (відео)

Ексфорвард "Манчестер Юнайтед" став на ворота та виграв серію пенальті в Кубку Туреччини (відео)

Сенегальський футболіст проявив себе у незвичному амплуа та вивів команду до наступного раунду кубка.

Колишній нападник англійського "Манчестер Юнайтед" Маме Бірам Діуф нагадав футбольній спільноті про себе в поєдинку Кубка Туреччини між "Хатайспором" та "Еюпспором".

Під час матчу "Хатайспор" залишився удев'ятьох, причому обидва рази арбітр вилучав з поля воротарів. Тоді місце в рамці воріт наважився зайняти 33-річний Діуф. За підсумком 120 хвилин зустріч завершилася внічию, а переможець визначався в серії пенальті.

Там сенегальський форвард спочатку сам реалізував 11-метровий, а потім повернувся на ворота та змусив гравців "Еюпспора" двічі помилитися, пробиваючи з позначки. Один з пострілів суперника пролетів повз ворота, причому Діуф вгадав напрямок удару, а інший влучив у стійку.

Mame Diouf being his awesome self

pic.twitter.com/zQiBegPsKf — Stoke Loud & Proud (@StokeLoudProud) December 2, 2021

Діуф виступав за "Манчестер Юнайтед" у період від 2009-го до 2012 року. Сумарно він провів за "червоних дияволів" дев'ять поєдинків.

Основну частину своєї кар'єри сенегалець провів в англійському "Сток Сіті", де зумів забити 25 голів у 157 матчах.

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