Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Ексфутболіст "Динамо" потрапив у черговий скандал перед важливим матчем збірної, він усе заперечує

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ексфутболіст "Динамо" потрапив у черговий скандал перед важливим матчем збірної, він усе заперечує

Associated Press

Карлоса Самбрано помітили на вечірці перед грою відбору на мундіаль.

Колишній захисник київського "Динамо" Карлос Самбрано, який нині виступає в Аргентині за "Бока Хуніорс", потрапив у скандальну ситуацію в таборі збірної Перу.

32-річний оборонець був помічений на вечірці перед надважливим для перуанців матчем кваліфікації Чемпіонату світу-2022 проти Колумбії, пише Marca.

Однак сам гравець заперечує цю інформацію. У себе в соцмережах він заявив, що провів вечір із сім'єю у ресторані, після чого вирушив додому спати.

Перу зіграє з Колумбією 28 січня. Перуанці продовжують боротися за вихід на ЧС-2022, наразі посідаючи п'яте місце в південноамериканській відбірковій групі.

Раніше Самбрано неодноразово попадав у скандали. Восени 2019 року Карлоса звинуватили в побитті неповнолітньої. А в лютому 2021 року перуанець влаштував ДТП і втік з місця аварії.

  • Самбрано перейшов до "Динамо" в січні 2018 року на правах вільного агента.
  • Сезон-2018/2019 перуанець провів у оренді у швейцарському "Базелі".
  • У січні 2020 року він був проданий аргентинському "Бока Хуніорс" за 1.5 мільйона євро.
  • За першу команду "Динамо" Самбрано не зіграв жодного матчу.

Читайте також:

"Найгірші бізнесмени в історії": Ф'юрі жорстко висловився на адресу Джошуа та його промоутера

Екстренера німецького клубу на рік вигнали з футболу через підроблений ковід-сертифікат

Працював у спецполіції: бійця ММА знайшли мертвим у власній квартирі

Наступна публікація