Ексфутболіст "Динамо" потрапив у черговий скандал перед важливим матчем збірної, він усе заперечує

Карлоса Самбрано помітили на вечірці перед грою відбору на мундіаль.
Колишній захисник київського "Динамо" Карлос Самбрано, який нині виступає в Аргентині за "Бока Хуніорс", потрапив у скандальну ситуацію в таборі збірної Перу.
32-річний оборонець був помічений на вечірці перед надважливим для перуанців матчем кваліфікації Чемпіонату світу-2022 проти Колумбії, пише Marca.
Однак сам гравець заперечує цю інформацію. У себе в соцмережах він заявив, що провів вечір із сім'єю у ресторані, після чого вирушив додому спати.
Перу зіграє з Колумбією 28 січня. Перуанці продовжують боротися за вихід на ЧС-2022, наразі посідаючи п'яте місце в південноамериканській відбірковій групі.
Раніше Самбрано неодноразово попадав у скандали. Восени 2019 року Карлоса звинуватили в побитті неповнолітньої. А в лютому 2021 року перуанець влаштував ДТП і втік з місця аварії.
- Самбрано перейшов до "Динамо" в січні 2018 року на правах вільного агента.
- Сезон-2018/2019 перуанець провів у оренді у швейцарському "Базелі".
- У січні 2020 року він був проданий аргентинському "Бока Хуніорс" за 1.5 мільйона євро.
- За першу команду "Динамо" Самбрано не зіграв жодного матчу.
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