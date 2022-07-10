Ексфутболіст "Динамо", "Ворскли" та "Металіста" загинув, захищаючи Україну від рашистів

Відомий український футболіст Сергій Баланчук, який воював у лавах ЗСУ, загинув в боях під містом Бахмутом Донецької області.

Колишній захисник київського "Динамо", полтавської "Ворскли" та харківського "Металіста" загинув внаслідок ворожого артилерійського обстрілу.

Сумну новину повідомляє "Динамоманія".

Баланчук - вихованець "Динамо". Він навчався у футбольному класі школи №170 на Оболоні разом з Олександром Шовковським, Владиславом Ващуком та Сергієм Федоровим.

Сергій виступав за головну, а також другу та третю команди "Динамо", київський ЦСКА, "Маккабі" з Хайфи, "Ворсклу" та "Металіст".

Після завершення кар'єри футболіста Сергій здобув юридичну освіту і вiдтодi працював за фахом. Від початку повномасштабної російської агресії 47-річний Баланчук перебував у лавах ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що майстер спорту України з греко-римської боротьби загинув у боях з рашистами під Донецьком.

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