Проспорт
327
2 хв

Ексфутболіст "Динамо" і збірної України оголосив про завершення кар'єри

Сергій Рибалка ухвалив рішення про завершення професійної кар'єри.

Максим Приходько
Сергій Рибалка

Сергій Рибалка / © ФК Динамо Київ

Колишній півзахисник київського "Динамо" і збірної України Сергій Рибалка оголосив про завершення професійної кар'єри.

Про це 35-річний український футболіст повідомив в інтерв'ю на YouTube-каналі Дениса Бойка.

"Професійно вже не буду грати, бо я сам розумію, що вік вже такий підходить, що нема за що і навіщо все це робити далі. Тому професійно я вже завершив. Я думаю, найближчим часом у мене буде такий крок – нові можливості, новий шлях. Думаю, найближчими днями все буде відомо, коли я вже підпишу контракт, потиснемо один одному руки і будемо братися до нового етапу своєї кар'єри, але не як гравця, а як тренера. Але і трішки бігати у своє задоволення як гравцю", – сказав Сергій.

Рибалка розповів, що вирішив залишити ФК "Лісне" з Другої ліги, де він виступав останній рік і був капітаном команди.

"Можливо, хтось відгукнеться і допоможе команді. Але це буде вже без мене. У мене вже трішки змінюються пріоритети, треба щось змінювати в житті", – додав Сергій.

Рибалка відомий своїми виступами за "Динамо" (2018−2018), у складі якого зіграв 104 матчі, забивши три голи та зробивши п'ять асистів. Разом з "біло-синіми" він двічі ставав чемпіоном УПЛ, а також по разу вигравав Кубок та Суперкубок України.

За збірну України хавбек провів дев'ять матчів у період від 2015 до 2016 року. Також вигравав чемпіонат Європи-2009 у складі збірної України U-19.

Протягом кар'єри Сергій також грав за "Слован" Ліберець, "Сівасспор", "Олександрію" та ЛНЗ.

Раніше повідомлялося, що про завершення кар'єри оголосив колишній воротар "Динамо", "Шахтаря" та збірної України Олександр Рибка.

