Ексфутболіст "Карпат" загинув у боях з російськими окупантами під Харковом

Ексфутболіст "Карпат" загинув у боях з російськими окупантами під Харковом

Вихованець житомирського і львівського футболу Артур Гриценко віддав життя, захищаючи Україну від російських загарбників.

Ексгравець львівських "Карпат" загинув 22 квітня під час оборони Харкова. 43-річний Гриценко боронив рідну землю в складі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Про це повідомляє відділення НОК України у Львівській області на своїй сторінці в Facebook.

Артур Гриценко - уродженець Новоград-Волинського району Житомирської області. Мер міста вже висловив свої співчуття рідним героя.

"Захищаючи рідну землю від російських окупантів, 22 квітня 2022 року в зоні бойових дій загинув військовослужбовець 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, наш земляк, житель с. Наталівка Артур Гриценко.

Мер міста, депутатський корпус та виконавчий комітет Новоград-Волинської міської ради висловлюють співчуття родині та близьким Артура Гриценка. У цей скорботний час ми з глибоким сумом поділяємо ваше горе і біль втрати", - йдеться в повідомленні на сайті міської ради Новоград-Волинського.

Артур Гриценко - вихованець житомирського і львівського футболу (тренер - Ярослав Луцишин). На професійному рівні виступав за ФК "Львів", "Карпати-2", "Галичину-Карпати", "Газовик-Скалу" та інші команди.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що на Херсонщині окупанти вбили українського призера чемпіонату Європи з кульової стрільби.

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