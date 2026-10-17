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Ексфутболіст кількох відомих клубів загинув на війні
Колишній футболіст збірної України Роман Максимюк, який від січня 2025 року вважався зниклим безвісти, загинув на війні проти Росії.
Колишній футболіст київського "Динамо", "Дніпра" та луцької "Волині" Роман Максимюк загинув на війні проти Росії.
Про це повідомила у соцмережах його дружина, передає Суспільне Спорт.
Максимюк від січня 2025 року не виходив на зв’язок і вважався зниклим безвісти.
До лав Збройних сил України колишній футболіст долучився восени 2022 року.
У 2000 році Максимюк став чемпіоном України у складі київського "Динамо".
На клубному рівні найбільше виступав за луцьку "Волинь" та "Дніпро".
Також упродовж 1998–2002 років Максимюк провів п’ять матчів у складі національної збірної України.
Нагадаємо, що раніше на війні загинув журналіст Самуїл Проскуряков