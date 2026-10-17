Ексфутболіст кількох відомих клубів загинув на війні

Роман Максимюк / © Суспільне

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Колишній футболіст київського "Динамо", "Дніпра" та луцької "Волині" Роман Максимюк загинув на війні проти Росії.

Про це повідомила у соцмережах його дружина, передає Суспільне Спорт.

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Максимюк від січня 2025 року не виходив на зв’язок і вважався зниклим безвісти.

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До лав Збройних сил України колишній футболіст долучився восени 2022 року.

У 2000 році Максимюк став чемпіоном України у складі київського "Динамо".

На клубному рівні найбільше виступав за луцьку "Волинь" та "Дніпро".

Також упродовж 1998–2002 років Максимюк провів п’ять матчів у складі національної збірної України.

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Нагадаємо, що раніше на війні загинув журналіст Самуїл Проскуряков

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