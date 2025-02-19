Ексфутболіст київського "Динамо" отримав повістку: чи буде він служити

Колишній захисник київського Динамо Александар Драгович, який виступає за віденську "Аустрію", буде служити у Збройних силах Австрії.

Колишній захисник київського "Динамо" Александар Драгович, який виступає за віденську Аустрію, отримав повістку на проходження обов'язкової військової служби.

Про це повідомляє Kleine Zeitung.

Драгович – австрійський футболіст сербського походження. Його батьки родом із Сербії, але переїхали до Австрії ще до народження сина.

Футболіст приєднався до австрійської армії, щоб відновити свою основну військову службу, яка була перервана близько 14 років тому. Він не завершив службу у 2011 році через перехід до швейцарського "Базеля". Влітку 2024 року Драгович повернувся в "Аустрію", а тепер отримав повістку.

Протягом двох місяців щоранку футболіст має з'являтися у військовому спортивному центрі у Відні. Це не завадить йому грати та тренуватися в складі "Аустрії". Він отримав відповідне звільнення від обов’язків.

Нагадаємо, за київське "Динамо" Александар Драгович виступав у 2013−2016 роках і зіграв 111 матчів.

Драгович під час виступів за київське "Динамо" / Фото: ФК Динамо Київ

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