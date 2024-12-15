Ексфутболіст "Металіста", "Дніпра" та збірної України завершив кар'єру

Півзахисник черкаського ЛНЗ Денис Олійник завершив кар'єру футболіста.

Про це повідомляє телеграм-канал клубу УПЛ.

Останнім матчем 37-річного гравця став поєдинок 17-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) з "Олександрією", в якому він вийшов на заміну на 61-й хвилині.

Контракт Дениса з ЛНЗ був розрахований до кінця поточного сезону, але сторони вирішили припинити співпрацю раніше.

Олійник – вихованець київського "Динамо". Також він виступав за "Нафтовик", київський "Арсенал", "Металіст", "Дніпро", нідерландський "Вітес", німецький "Дармштадт", "Десну", "Геліос", фінський СІК, "Ворсклу" та ЛНЗ.

У складі "Динамо" він був переможцем чемпіонату, Кубка та Суперкубка України. Тричі був бронзовим призером чемпіонату України з "Металістом", срібний призер УПЛ у складі "Дніпра".

Денис за свою кар'єру зіграв 418 матчів, забив 90 голів і віддав 35 гольових передач, зокрема у його активі 12 поєдинків за збірну України.

Раніше повідомлялося, що колишній нападник київського "Динамо", донецького "Шахтаря" та збірної України Жуніор Мораєс оголосив про завершення кар'єри.

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