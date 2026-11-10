Ексфутболіст молодіжної збірної України отримав польське громадянство

Іван Желізко / © Associated Press

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Колишній півзахисник молодіжної збірної України з футболу Іван Желізко, який нині виступає за болгарський "Лудогорець", отримав польське громадянство.

Про це повідомили на сторінці Поморського воєводства у Facebook.

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25-річний гравець оформив документи разом із дружиною після трьох років виступів у чемпіонаті Польщі. Від 2023 до 2026 року ексукраїнець грав за польську "Лехію", а у літнє трансферне вікно здійснив трансфер до "Лудогорця". За болгарський клуб він уже провів 4 матчі, забив один гол і віддав 2 асисти.

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Желізко народився у Львові і є вихованцем академії "Карпат". Всю дорослу клубну кар'єру він провів за межами України, виступаючи до "Лехії" у чеській "Карвіні" та латвійській "Валмієрі".

За молодіжні збірні України різних вікових категорій, від U-17 до U-23, опорний півзахисник загалом провів 43 матчі.

Раніше повідомлялося, що Мальдера зробив ще одну зміну в заявці збірної України на вирішальні матчі Ліги націй.

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