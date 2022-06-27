Ексфутболіст "Роми" та збірної Італії на прізвисько "Добра душа" став мером Верони

Ексфутболіст "Роми" та збірної Італії на прізвисько "Добра душа" став мером Верони

Колишнього півзахисника "Роми" та збірної Італії Даміано Томмазі обрано мером Верони.

48-річний ексфутболіст виграв вибори і відтепер керуватиме італійським містом з понад 250-тисячним населенням.

Як повідомляє Football Italia, у другому турі Томмазі переміг чинного мера міста Федеріко Сбоаріну, набравши 54,4% голосів.

Зазначимо, що для Даміано це буде не перший досвід на керівній посаді. Раніше він працював президентом Асоціації професіональних гравців Італії. Томмазі постійно займається благодійністю, за що навіть отримав прізвисько "Добра душа".

Томмазі розпочав свою дорослу кар'єру 1993 року, граючи протягом трьох років за "Верону". Потім він 10 років виступав за "Рому" - разом з "вовками" став чемпіоном і володарем Суперкубка Італії.

Наприкінці кар'єри півзахисник пограв за іспанський "Леванте", англійський КПР, китайський "Тяньцзинь Теда" та "Ла Фіоріту" із Сан-Марино. У складі збірної Італії Томмазі провів 25 матчів та забив два м'ячі.

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