Ексфутболіст "Шахтаря" приніс "Манчестер Юнайтед" перемогу в дебютному матчі з новим тренером

Ексфутболіст "Шахтаря" приніс "Манчестер Юнайтед" перемогу в дебютному матчі з новим тренером

Ральф Рангнік успішно стартував біля керма "червоних дияволів".

"Манчестер Юнайтед" мінімально здолав "Крістал Пелас" у поєдинку 15-го туру англійської Прем'єр-ліги. Гра на "Олд Траффорд" завершилася з рахунком 1:0 .

"Манкуніанці" володіли ініціативою протягом майже всієї зустрічі, але довго не могли розпечатати ворота суперника. Рятівником МЮ став колишній півзахисник донецького "Шахтаря" Фред.

Саме його гол на 77-й хвилині приніс "червоним дияволам" перемогу та три очки.

Зазначимо, що це був дебютний матч Ральфа Рангніка на чолі "Манчестер Юнайтед". Він призначений тимчасовим головним тренером "манкуніанців" до кінця поточного сезону.

МЮ (24 очки) піднявся на шосте місце в АПЛ. "Червоні дияволи" здобули другу перемогу поспіль - минулого туру "манкуніанці" обіграли "Арсенал" (3:2) .

. "Крістал Пелас" (16 балів) залишився на 12-й позиції.

У наступному турі АПЛ команда Рангніка 11 грудня на виїзді зіграє з "Норвічем", а "орли" на наступний день прийматимуть "Евертон".

Читайте також:

Тренер "Манчестер Юнайтед" дотепним жартом закрив чутки про трансфер зіркового бомбардира (відео)

"Вест Гем" без Ярмоленка неочікувано переграв лідера АПЛ

Ексфорвард "Манчестер Юнайтед" став на ворота та виграв серію пенальті в Кубку Туреччини (відео)