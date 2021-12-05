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Ексфутболіст "Шахтаря" приніс "Манчестер Юнайтед" перемогу в дебютному матчі з новим тренером

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Ексфутболіст "Шахтаря" приніс "Манчестер Юнайтед" перемогу в дебютному матчі з новим тренером

Ральф Рангнік / Associated Press

Ральф Рангнік успішно стартував біля керма "червоних дияволів".

"Манчестер Юнайтед" мінімально здолав "Крістал Пелас" у поєдинку 15-го туру англійської Прем'єр-ліги. Гра на "Олд Траффорд" завершилася з рахунком 1:0.

"Манкуніанці" володіли ініціативою протягом майже всієї зустрічі, але довго не могли розпечатати ворота суперника. Рятівником МЮ став колишній півзахисник донецького "Шахтаря" Фред.

Саме його гол на 77-й хвилині приніс "червоним дияволам" перемогу та три очки.

Зазначимо, що це був дебютний матч Ральфа Рангніка на чолі "Манчестер Юнайтед". Він призначений тимчасовим головним тренером "манкуніанців" до кінця поточного сезону.

  • МЮ (24 очки) піднявся на шосте місце в АПЛ. "Червоні дияволи" здобули другу перемогу поспіль - минулого туру "манкуніанці" обіграли "Арсенал" (3:2).
  • "Крістал Пелас" (16 балів) залишився на 12-й позиції.
  • У наступному турі АПЛ команда Рангніка 11 грудня на виїзді зіграє з "Норвічем", а "орли" на наступний день прийматимуть "Евертон".

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