Ексфутболіст "Шахтаря" про дуель збірних: зараз Україна обіграла би Росію

На його думку, потрібно спочатку провести товариський матч.

Колишній футболіст донецького "Шахтаря" Іван Ордець, який наразі виступає за московське "Динамо", дав свій прогноз щодо ймовірної зустрічі між Україною та Росією.

Про це 29-річний захисник розповів у коментарі для "Спорт-Експрес".

"Я швидше хотів би, ніж ні, щоб матч Україна – Росія відбувся. Мені здається, це призвело б до чогось хорошого. Можливо, для початку варто провести товариський матч на зборах. Але хотілося б, звичайно, щоб команди зіграли на Чемпіонаті світу.

Думаю, зараз Україна обіграла б Росію. Та й не тільки зараз, рік тому теж перемогла б. Тому що є система й стиль", - сказав Ордець.

За "Шахтар" Ордець виступав протягом семми років. За цей час він провів у складі донецького клубу 102 матчі (сім забитих голів) та виграв шість трофеїв.

За збірну України Ордець відіграв 12 ігор (1 гол).

Додамо, що збірні України та Росії могли зустрітися у плейоф відбору до Чемпіонату світу-2022, проте УЄФА розводить ці команди.

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