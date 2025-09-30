- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 174
- Час на прочитання
- 1 хв
Ексфутболіст "Шахтаря" та збірної України став одноклубником росіянина
Віктор Коваленко приєднався до "Аріса" з Лімасола, за який грає росіянин Олександр Кокорін.
Колишній півзахисник донецького "Шахтаря" та збірної України Віктор Коваленко став гравцем кіпрського "Аріса" з Лімасола.
29-річний уродженець Херсона приєднався до кіпрського клубу у статусі вільного агента, підписавши контракт терміном до літа 2027 року.
Зазначимо, що в "Арісі" український футболіст став одноклубником російського форварда Олександра Кокоріна.
Влітку цього року Коваленко залишив італійський "Емполі". До цього він також виступав за "Спецію" та "Аталанту", куди перейшов з "Шахтаря" взимку 2021 року.
Також Віктор має у своєму активі 33 поєдинки за збірну України, в яких відзначився однією результативною передачею.
"Аріс" після п'яти турів посідає третє місце в чемпіонаті Кіпру, набравши 12 очок.