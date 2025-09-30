Ексфутболіст "Шахтаря" та збірної України став одноклубником росіянина

Віктор Коваленко / © УАФ

Колишній півзахисник донецького "Шахтаря" та збірної України Віктор Коваленко став гравцем кіпрського "Аріса" з Лімасола.

29-річний уродженець Херсона приєднався до кіпрського клубу у статусі вільного агента, підписавши контракт терміном до літа 2027 року.

Зазначимо, що в "Арісі" український футболіст став одноклубником російського форварда Олександра Кокоріна.

Влітку цього року Коваленко залишив італійський "Емполі". До цього він також виступав за "Спецію" та "Аталанту", куди перейшов з "Шахтаря" взимку 2021 року.

Також Віктор має у своєму активі 33 поєдинки за збірну України, в яких відзначився однією результативною передачею.

"Аріс" після п'яти турів посідає третє місце в чемпіонаті Кіпру, набравши 12 очок.