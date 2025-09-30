ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
174
Час на прочитання
1 хв

Ексфутболіст "Шахтаря" та збірної України став одноклубником росіянина

Віктор Коваленко приєднався до "Аріса" з Лімасола, за який грає росіянин Олександр Кокорін.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Віктор Коваленко

Віктор Коваленко / © УАФ

Колишній півзахисник донецького "Шахтаря" та збірної України Віктор Коваленко став гравцем кіпрського "Аріса" з Лімасола.

29-річний уродженець Херсона приєднався до кіпрського клубу у статусі вільного агента, підписавши контракт терміном до літа 2027 року.

Зазначимо, що в "Арісі" український футболіст став одноклубником російського форварда Олександра Кокоріна.

Влітку цього року Коваленко залишив італійський "Емполі". До цього він також виступав за "Спецію" та "Аталанту", куди перейшов з "Шахтаря" взимку 2021 року.

Також Віктор має у своєму активі 33 поєдинки за збірну України, в яких відзначився однією результативною передачею.

"Аріс" після п'яти турів посідає третє місце в чемпіонаті Кіпру, набравши 12 очок.

Дата публікації
Кількість переглядів
174
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie