Ексфутболіст УПЛ пішов на передову захищати Україну від окупантів: фото

Колишній гравець Чемпіонату України Олександр Ситник із зброєю вирушив на фронт, аби стати на захист України від російських загарбників.

Так, за інформацією Sport.ua, 37-річний ексфутболіст УПЛ зараз захищає країну в гарячій точці на сході.

Фото: sport.ua

Зазначимо, що впродовж своєї кар'єри Ситник виступав за такі колективи, як: "Сталь" Дніпродзержинськ, "Металург" Донецьк, "Зірку", "Олімпік", "Закарпаття" та "Гірник". Сам Олександр є вихованцем донецького "Шахтаря".

В УПЛ Ситник зіграв 54 матчі, в яких забив 4 м'ячі. Останнім часом 37-річний Ситник працював тренером у краматорському "Авангарді".

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