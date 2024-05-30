Ексфутболіст відомих українських клубів загинув на війні проти російських окупантів

Ігор Стахів віддав своє життя за Україну.

На війні проти російських загарбників загинув колишній український футболіст Ігор Стахів.

Трагічну новину повідомила Українська асоціація футболу (УАФ).

Стахів після початку повномасштабного російського вторгнення пішов на фронт добровольцем. 55-річний ексфутболіст загинув від снайперської кулі окупанта.

Стахів – вихованець прикарпатського футболу. На професійному рівні грав за "Прикарпаття", "Хутровик", "Торпедо" Запоріжжя, "Кремінь", "Зірку" та "Лукор". Також виступав за низку аматорських клубів Івано-Франківської області.

"Від імені Української асоціації футболу і всієї футбольної спільноти висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Ігоря. Слава Герою! Вічна пам'ять..", – йдеться в дописі УАФ на сторінці в Facebook.

Раніше повідомлялося, що на війні проти російських окупантів загинув вихованець "Динамо" та ексфутболіст молодіжної збірної України.

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