Ексфутболіст збірної України, який заробляв "криваві" гроші в РФ, очолив чемпіона Естонії

Зазначимо, що 43-річний фахівець очолив цей клуб наприкінці чемпіонату, адже до нього залишилося вісім поєдинків.

Про призначення Калініченка повідомляє офіційний сайт "Левадії".

Українець та його новий клуб уклали контракт до кінця 2023 року, але ще є опція пролонгації угоди на два роки. Це перший досвід Калініченка на посаді головного тренера, якщо не враховувати роботу на цьому посту у другій команді харківського "Металіста".

Уже 18 вересня Калініченко дебютує у тренерському кріслі одного з лідерів сезону в Естонії. "Левадія" прийматиме вдома "Курессааре". Ось, як своє призначення прокоментував сам Калініченко.

"Я працював помічником тренера в Україні, Латвії та Росії. Крім того, як гравець, я бачив почерк кількох різних тренерів. Коли "Левадія" зв'язалася зі мною, я відчув, що це дуже хороша можливість для мене перевірити себе головним тренером. Оскільки сезон добігає кінця, я не хочу робити великих змін у команді. Саме тому ми поки що не залучаємо додаткових тренерів. Наприкінці року ми розглянемо ситуацію, й будуть поповнення і в списку тренерів, і в команді.

Моя ігрова філософія? Я переглянув багато ігор "Левадії", і я маю картину, яку хочу бачити в команді в майбутньому. Зрозуміло, що у футболі головне – це результат, але водночас хочу грати в стилі, який був би привабливим і для глядачів", - сказав Калініченко.

"Левадія" є чинним чемпіоном Естонії. Минулий сезон вони виграли з перевагою в один бал над "Флорою";

Наразі новий клуб Калініченка посідає другу сходинку в турнірній таблиці внутрішньої першості. Після 28 турів "Левадія" йде на другому місці у турнірній таблиці чемпіонату, поступаючись десятьма очками "Флорі". Колектив українського тренера набрав 68 пунктів.

Додамо, що від 1-го липня 2019-го до кінця 2020-го Калініченко працював тренером у Росії. Після цього в його тренерській кар'єрі була латвійська "Рига". Коли Калініченко був гравцем, то він виступав за: "Дніпро", "Спартак" (Москва) та "Таврію". У футболці "синьо-жовтих" він зіграв 47 матчів та забив сім голів. 2006 року він дійшов до чвертьфіналу чемпіонату світу зі збірною України. На тому турнірі Калініченко забив гол і зробив дві гольові передачі у грі проти Саудівської Аравії.