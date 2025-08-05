Ексфутболіста "Арсенала", якого звинувачують у зґвалтуванні, звільнили під заставу

Томас Парті / © Associated Press

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Колишній півзахисник лондонського "Арсенала" Томас Парті вийшов під заставу в справі про зґвалтування.

Про це повідомляє BBC.

Відповідне рішення ухвалив Вестмінстерський магістратський суд Лондона, де розглядалася справа футболіста.

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4 липня, через чотири дні після завершення контракту з "Арсеналом", 32-річного ганця звинуватили у п'яти випадках зґвалтування й одному сексуального насильства щодо трьох різних жінок. За даними слідства, ймовірні злочини сталися в період від 2021 до 2022 року.

Згідно з умовами застави, Парті заборонено контактувати з жінками, які висунули проти нього звинувачення. Також він зобов'язаний повідомляти поліцію про будь-які постійні зміни адреси проживання або міжнародні поїздки.

Наступне судове засідання у справі Томаса призначено на 2 вересня 2025 року в суді Олд-Бейлі (кримінальний суд Лондона – прим.).

За інформацією журналіста Фабріціо Романо, ганський футболіст може у статусі вільного агента приєднатися до "Вільярреала". Щоправда, новина про ймовірне підписання Парті викликала обурення серед фанів іспанського клубу.

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"Моя особиста думка така ж, як і більшості уболівальників у соціальних мережах: я б не погодився підписати гравця, звинуваченого в таких серйозних злочинах, і я б зрозумів, якби вболівальники освистували гравця на полі.

Я сподіваюся, що клуб врахує думку вболівальників, оскільки вважаю, що це не просто питання покращення комплектації складу. Однак, яким би не був результат судового розгляду, якщо вони підпишуть його, більшість уболівальників не погодяться з цим, навіть якщо його зрештою визнають невинним", – цитує керівника клубу вболівальників "Вільярреала" Сезара Пенью сайт Flashscore.

Парті є вихованцем мадридського "Атлетіко". У жовтні 2020 року він перейшов до "Арсенала" за 50 мільйонів євро, відтоді провів за лондонський клуб 167 матчів у всіх турнірах, забив дев'ять голів та віддав сім асистів.

Минулого сезону Томас взяв участь у 35 матчах "канонірів", відзначившись чотирма голами і трьома результативними передачами.

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Раніше повідомлялося, що 19-річний воротар клубу УПЛ не повернувся до України після зборів за кордоном.