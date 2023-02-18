Ексфутболіста "Челсі", який опинився під завалами після землетрусу в Туреччині, знайшли мертвим

Колишній півзахисник "Челсі" та "Ньюкасла" Крістіан Атсу, який до останнього часу виступав за турецький "Хатайспор", загинув внаслідок руйнівного землетрусу.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив агент 31-річного гравця Мурат Узунмехмет.

"Крістіана Атсу знайдено. На жаль, він помер", – резюмував пошуки зниклого футболіста Узунмехмет.

Футболіст збірної Гани перебував під завалами власного будинку, зруйнованого внаслідок землетрусу в Кахраманмараші, який стався 6 лютого.

ЗМІ кілька разів повідомляли, що Атсу ніби вдалося врятувати, однак ця інформація не підтвердилась.

Атсу відомий своїми виступами за збірну Гани, а також низку європейських клубів, серед яких "Порту", "Вітесс", "Евертон", "Малага" та "Ньюкасл". Від 2013-го до 2017 року півзахисник належав лондонському "Челсі".

Раніше повідомлялося, що внаслідок землетрусу в Туреччині загинув 28-річний воротар футбольного клубу "Єні Малатьяспор" Ахмет Еюп Тюркаслан.

Нагадаємо, 6 лютого в Туреччині та Сирії стався потужний землетрус магнітудою 7,8 бала, а згодом ще два - магнітудою 7,7 і 7,6 бала.

Станом на 17 лютого кількість загиблих внаслідок землетрусу в Туреччині та Сирії зросла до 43 тисяч людей.

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