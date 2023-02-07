Ексфутболіста "Челсі" знайшли живим під завалами після землетрусу в Туреччині: в якому він стані

Колишнього півзахисника "Челсі" та Ньюкасла Крістіана Атсу, який зараз виступає за "Хатайспор", було знайдено живим після сильного землетрусу в Туреччині.

Прессекретар турецького клубу Мустафа Озат підтвердив, що 31-річного футболіста збірної Гани із травмами дістали з-під завалів його будинку.

Водночас він зазначив, що спортивний директор "Хатайспора" Танер Савут все ще залишається під завалами.

"Пораненого Атсу врятували. Наш спортивний директор Танер Савут, на жаль, досі під завалами", – наводить слова Озата CNN Turk із посиланням на Radyo Gol.

Раніше турецькі ЗМІ повідомляли, що вінгера витягли з-під завалів з травмами правої ноги та утрудненим диханням. Згодом цю інформацію спростувала низка журналістів.

Атсу відомий своїми виступами за збірну Гани, а також низку європейських клубів, серед яких "Порту", "Вітесс", "Евертон", "Малага" та "Ньюкасл". Від 2013-го до 2017 року півзахисник належав лондонському "Челсі".

Варто зазначити, що через трагедію у Туреччині скасовано всі спортивні заходи. Зазраз на тренувальних зборах у країні перебувають "Динамо", "Шахтар" та інші клуби УПЛ. Пресслужби українських клубів уже повідомили, що їхні футболісти не постраждали від землетрусів.

Нагадаємо, руйнівний землетрус у Туреччині стався 6 лютого поблизу міста Газіантеп. Землетрус магнітудою 7,8 став найпотужнішим у Туреччині за останні понад 80 років, також він зачепив Сирію. Поштовхи були відчутні навіть на Кіпрі, в Єгипті та Лівані.

Станом на ранок 7 лютого загинуло 4200 осіб. Втім, у ВООЗ попереджають, що кількість жертв землетрусу на південному сході Туреччини, поблизу кордону з Сирією, може зрости у вісім разів.

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