Ексфутболіста "Динамо" Алієва визнали винним у порушенні закону: як його покарали

Олександр Алієв / © instagram.com/aliev_sasha88/

Реклама

Колишнього футболіста київського "Динамо" та збірної України Олександра Алієва визнали винним у справі про керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння.

Про це свідчить вердикт Солом'янського районного суду столиці, опублікований у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Алієва оштрафували на 17 тисяч гривень. Також він отримав заборону на керування автомобілем на один рік.

Реклама

Нагадаємо, 12 квітня 2025 року патрульна поліція затримала Алієва, який перебував за кермом автомобіля Mersedes-Benz G-350 у нетверезому стані.

Водночас сам футболіст у себе в Instagram заперечив, що був у стані алкогольного сп'яніння. Футболіст повідомив, що "вже з усім розібрався".

Адвокат Олександра наполягав, щоб справу закрили через відсутність події та складу адміністративного правопорушення, однак отримав відмову.

Суд визнав, що правоохоронці діяли в межах закону і мали право зупинити автомобіль Алієва. Причина – порушення Правил дорожнього руху, їзда та зупинка в смузі для громадського транспорту.

Реклама

Рішення столичного суду Алієв зможе оскаржити протягом десяти днів від моменту винесення вироку.