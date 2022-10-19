Ексфутболіста "Ліверпуля" засудили до восьми років в'язниці за торгівлю наркотиками: деталі скандалу

Колишній футболіст англійського "Ліверпуля" Лейтон Максвелл отримав вісім років ув'язнення за участь у торгівлі наркотиками.

Про це повідомляє видання BBC Sport.

За даними джерела, будинок 43-річного Максвелла використовувався як склад для зберігання наркотиків. Під час обшуку там було знайдено 60 кг кокаїну та героїну сумарно, а також 2,5 мільйона фунтів готівкою.

Суд довів, що Лейтон виконував функцію наркокур'єра і заробляв за свої послуги по 500 фунтів на місяць, доставляючи кокаїн покупцям. У підсумку ексфутболіста засудили до восьми років в'язниці.

Максвелл є вихованцем "Ліверпуля", кольори якого захищав від 1999 до 2001 року. Також виступав за "Кардіфф", "Суонсі", та низку клубів з нижчих дивізіонів Англії. Він завершив футбольну кар'єру 2004 року.

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