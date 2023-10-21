Ексфутболіста українського клубу та переможця ЧС-2022 дискваліфікували на два роки через допінг

Аргентинський півзахисник італійської "Монци" Алехандро Гомес, більш відомий як Папу Гомес, отримав два роки дискваліфікації за вживання допінгу.

Як повідомляє видання Relevo, 35-річний футболіст здав позитивний тест на допінг у листопаді 2022 року, за кілька днів до старту чемпіонату світу в Катарі. Це сталося на тренуванні іспанської "Севільї", за яку аргентинець тоді виступав.

За версією Гомеса, він прийняв сироп від кашлю одного зі своїх дітей без попередньої консультації з клубними лікарями.

Зазначається, що Папу та "Севілья" знали про позитивний результат допінг-тесту гравця вже кілька місяців. Через це Гомес влітку залишив іспанський клуб і тривалий час шукав нову команду, якою в підсумку стала "Монца".

За новий клуб Алехандро встиг зіграти лише у двох матчах, сумарно провівши на полі 40 хвилин.

Додамо, що від 2013-го до 2014 року Гомес був однією з головних зірок харківського "Металіста". Після українського етапу кар'єри аргентинець перебрався до італійської "Аталанти", у складі якої виступав до 2021 року.

До національної команди Гомес викликався від 2017 року. У складі збірної Аргентини він виграв ЧС-2022. На Мундіалі в Катарі хавбек зіграв у 2 матчах.

Раніше повідомлялося, що півзахисника "Ювентуса" та збірної Франції Поля Погба усунули від футболу через позитивний допінг-тест.

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