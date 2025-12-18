Ексфутболіста збірної Еквадору застрелили разом з дружиною

Маріо Пінейда / © Associated Press

Колишнього футболіста збірної Еквадору Маріо Пінейду разом із дружиною застрелили на його батьківщині в Гуаякілі.

Про це повідомив його клуб “Барселона” Гуаякіль на своїй сторінці в соцмережі X.

У заяві клубу зазначено, що вбивство Пінейди відбулося внаслідок спланованого збройного нападу на нього.

Як повідомляє AS, 33-річного Пінейду та його дружину застрелили перед м'ясною крамницею на жвавій вулиці в Гуаякілі. Мати футболіста також дістала поранення.

Раніше гравець отримував погрози та просив про охорону, що підтвердив президент еквадорської “Барселони” Антоніо Альварес.

Пінейда більшу частину професійної кар'єри провів у “Барселоні” з Гуаякіля, де виступав упродовж 2016–2025 років. Також він грав за “Індепендьєнте дель Вальє” та бразильський “Флуміненсе”. У складі “Барселони” Пінейда двічі ставав чемпіоном Еквадору.

На міжнародному рівні захисник провів 9 матчів за національну збірну Еквадору, брав участь у Кубку Америки, а 2011 року виграв чемпіонат Південної Америки у складі молодіжної збірної країни.

