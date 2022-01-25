Ексгравець "Карпат" допоміг своїй команді обіграти суперника із польовим гравцем у воротах на Кубку Африки

Ексгравець "Карпат" допоміг своїй команді обіграти суперника із польовим гравцем у воротах на Кубку Африки

Камерун вийшов у чвертьфінал Кубка африканських націй.

У рамках 1/8 фіналу Кубка африканських націй Камерун упевнено обіграв Коморські острови – 2:1 .

Збірна Коморських островів грала у меншості з сьомої хвилини. Фаворит скористався чисельною перевагою та забив двічі. Точні удари на рахунку Карла Екамбі та Венсана Абубакара. Цікаво, що асистував Абубакару ексгравець "Карпат" Мартін Онґла.

Коморські острови не здавалися і відіграли один м'яч, але більше їх не вистачило.

Зазначимо також, що Коморським островам довелося вийти на матч із польовим гравцем у воротах. Основний голкіпер команди Салім Бен-Буана раніше отримав травму в матчі з Ганою. А два його дублери, Алі Ахамада та Мосайд Уссейні, заразилися коронавірусом. Ворота команди захищав захисник Шакер Аль-Хадур

У чвертьфіналі Камерун зіграє проти Гамбії, яка перемогла Гвінею (1:0).

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