Ексгравець НБА та ветеран американського футболу побилися на рингу: Мережа вибухнула мемами

Спортсмени зійшлися в поєдинку за правилами боксу.

У ніч проти 19 грудня в Тампі (штат Флорида, США) відбулося шоу, де в ринзі змагалися не професійні боксери. Одним за найцікавіших вийшов бій між триразовим учасником матчу всіх зірок НБА Дероном Вільямсом і колишнім гравцем в американський футбол Френком Гором.

За підсумками чотирираундового бою у перемогу роздільним рішенням здобув Вільямс. Йому віддали перевагу двоє із трьох суддів. Головний момент поєдинку трапився в третьому раунді, коли Дерон відправив суперника в нокдаун.

Колишній баскетболіст НБА потужно поцілив у свого опонента ударом з правої. Реакція ексгравця в американський футбол була кричущою. Очевидно, Гор не чекав, що в ринзі доведеться терпіти подібний біль.

Користувачі соцмереж відреагували на епізод кумедними мемами.

How am I supposed to explain this pic to the homies ‍♂️....#GoreWilliams pic.twitter.com/BzCIW0zHvW — Prodigal Son (@RodnyeTheoc) December 19, 2021

Live look at the college experience: #GoreWilliams pic.twitter.com/4ER76a1vId — William De Iasi (@williamdeiasi) December 19, 2021

Раніше ТСН Проспорт писав, що в головному бою цього ж шоу блогер-мільйонер Джейк Пол наглухо вирубив колишнього ексчемпіона UFC Тайрона Вудлі, після чого зухвало кинув виклик зіркам елітного бійцівського промоушена.

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