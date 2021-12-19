Ексгравець НБА та ветеран американського футболу побилися на рингу: Мережа вибухнула мемами

Спортсмени зійшлися в поєдинку за правилами боксу.
У ніч проти 19 грудня в Тампі (штат Флорида, США) відбулося шоу, де в ринзі змагалися не професійні боксери. Одним за найцікавіших вийшов бій між триразовим учасником матчу всіх зірок НБА Дероном Вільямсом і колишнім гравцем в американський футбол Френком Гором.
За підсумками чотирираундового бою у перемогу роздільним рішенням здобув Вільямс. Йому віддали перевагу двоє із трьох суддів. Головний момент поєдинку трапився в третьому раунді, коли Дерон відправив суперника в нокдаун.
Колишній баскетболіст НБА потужно поцілив у свого опонента ударом з правої. Реакція ексгравця в американський футбол була кричущою. Очевидно, Гор не чекав, що в ринзі доведеться терпіти подібний біль.
Sheesh #WilliamsGore #GoreWilliams pic.twitter.com/zRUN3SU2rP— ₿itṜeno (@YamsReno) December 19, 2021
Користувачі соцмереж відреагували на епізод кумедними мемами.
Frank Gore: "HEY MAN, I WASN'T EVEN READY!!" #WilliamsGore #PaulWoodley2 pic.twitter.com/dIgjIFL8WJ— Raymel A. Monte (@RaymelMonte) December 19, 2021
♂️ had that boy shook #GoreWilliams pic.twitter.com/QoDfpo9vg5— KalapuFIU510 (@KalapuFIU510) December 19, 2021
How am I supposed to explain this pic to the homies ♂️....#GoreWilliams pic.twitter.com/BzCIW0zHvW— Prodigal Son (@RodnyeTheoc) December 19, 2021
Live look at the college experience: #GoreWilliams pic.twitter.com/4ER76a1vId— William De Iasi (@williamdeiasi) December 19, 2021
‘Tis the season. #PaulWoodley #GoreWilliams pic.twitter.com/of3Qi4f16s— Buss (@MrBuss_) December 19, 2021
Gah damn! #GoreWilliams pic.twitter.com/NI3pQfe20a— FIVE-DOUBLE-LO (@5doubleLO) December 19, 2021
It was at this moment he knew he fucked up. #GoreWilliams #PaulvsWoodley2 pic.twitter.com/QVdshsydzm— Vick3 (@ImYourHostVick3) December 19, 2021
Popeye & Brutus— Grandma Nation (@NationGrandma) December 19, 2021
#boxing #GoreWilliams pic.twitter.com/SsnclbXG7A
#deronwilliams #GoreWilliams pic.twitter.com/OwUh39i29K— D. (@DarienJGMC) December 19, 2021
Раніше ТСН Проспорт писав, що в головному бою цього ж шоу блогер-мільйонер Джейк Пол наглухо вирубив колишнього ексчемпіона UFC Тайрона Вудлі, після чого зухвало кинув виклик зіркам елітного бійцівського промоушена.
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