Ексгравець "Шахтаря", "Барселони" та збірної України завершив кар'єру і став тренером
Дмитро Чигринський працюватиме тренером-асистентом у грецькому клубі.
Колишній захисник донецького "Шахтаря", каталонської "Барселони" та збірної України Дмитро Чигринський завершив кар'єру гравця.
Про це повідомив агент 38-річного українського футболіста Олександр Панков.
Зазначається, що Чигринський став тренером-асистентом відомого іспанського фахівця Маноло Хіменеса у грецькому "Арісі" з міста Салоніки.
Раніше Дмитро виступав у складі афінського АЕКа за часів роботи Хіменеса, провівши під його керівництвом 58 матчів.
Протягом професійної кар'єри футболіста Чигринський грав за донецький "Шахтар", запорізький "Металург", "Дніпро", іспанську "Барселону", грецькі АЕК та "Іонікос", а також збірну України, у складіякої провів 29 матчів.