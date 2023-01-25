Екскапітан "Динамо" завершив кар'єру та отримав посаду в клубі російського блогера

Колишній захисник київського "Динамо" та національної збірної України Микола Морозюк завершив кар'єру футболіста.

35-річний українець став спортивним директором футбольного клубу "Красава", який виступає в другому дивізіоні чемпіонату Кіпру. Про це повідомила пресслужба команди.

Зазначимо, що футбольний клуб "Красава" належить російському блогеру Євгену Савіну. Після початку повномасштабної війни він засудив агресію Росії проти України, вивіз свою команду на Кіпр і заявив її до місцевого чемпіонату.

"Представляємо вам серйозне посилення менеджерського складу нашої команди. За взаємною згодою керівництва і гравця, Микола Морозюк ухвалив рішення завершити свою футбольну кар'єру і очолити спортивний департамент клубу в ролі директора! Микола відповідатиме за комплектування команди та скаутську роботу" – йдеться в заяві клубу.

Микола Морозюк: кар'єра і досягнення

Морозюк є вихованцем київського "Динамо". У складі "біло-синіх" він виступав від 2005-го до 2010-го та від 2015-го до 2019 року, сумарно зіграв 116 матчів – забив 9 голів і віддав 24 асисти. Микола також був капітаном киян.

Між періодами своєї кар'єри в "Динамо" він грав за донецький "Металург", а після відходу зі столичного клубу від 2019-го до 2021 року захищав кольори турецького "Різеспора".

У січні 2022 року Морозюк в статусі вільного агента приєднався до "Чорноморця", але так і не дебютував за одеську команду. На початку вересня минулого року Микола став гравцем футбольного клубу російського блогера Євгена Савіна "Красава".

Морозюк є дворазовим чемпіоном України в складі київського "Динамо", а також тричі ставав володарем Суперкубка країни.

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