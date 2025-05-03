Екскапітан "Динамо" Сидорчук у свій день народження забив гол у чемпіонаті Бельгії

Сергій Сидорчук / © facebook.com/KVC.Westerlo.official

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Колишній капітан київського "Динамо" Сергій Сидорчук, який зараз виступає за "Вестерло", забив гол у матчі 7-го туру плейоф чемпіонату Бельгії проти "Дендера".

Сидорчук вийшов на заміну на 90+4-й хвилині поєдинку за рахунку 3:2 на користь своєї команди, а вже через дві хвилини відзначився забитим м'ячем.

Зустріч завершилася перемогою господарів з рахунком 4:2 .

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Цікаво, що саме цього дня, 2 травня, Сергій відсвяткував свій 34-й день народження.

Це його другий гол цього сезону чемпіонату Бельгії. Перший він забив 19 квітня у ворота "Стандарда".

Загалом Сидорчук провів 16 матчів за бельгійський клуб поточного сезону. Також у його активі 2 асисти.

Після цього матчу "Вестерло" з 29 очками посідає друге місце у групі плейоф та продовжує боротьбу за потрапляння до Ліги конфеенцій на наступний сезон. Попереду йде лише "Шарлеруа" (30 балів), маючи поєдинок у запасі.

Нагадаємо, Сидорчук перейшов до "Вестерло" на початку осені 2023 року. До того Сергій виступав за "Динамо" від 2013 року, коли перебрався до киян із запорізького "Металурга".