Екскапітан "Динамо" забив гол у чемпіонаті Бельгії та врятував свій клуб від поразки (відео)

Сергій Сидорчук / © facebook.com/KVC.Westerlo.official

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Колишній капітан київського "Динамо" Сергій Сидорчук, який зараз виступає за "Вестерло", забив гол у матчі чемпіонату Бельгії проти "Стандарда".

33-річний українець розпочав поєдинок на лавці для запасних і вийшов на заміну на 62-й хвилині зустрічі, коли його команда поступалася в рахунку 0:1.

На 87-й хвилині Сидорчук вдало підключився до атаки "Вестерло" – зайшов до карного майданчика та завдав точного удару в ближній кут.

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У підсумку гол Сергія врятував його команду від поразки. Матч завершився внічию 1:1.

Відео гола Сидорчука

Для Сидорчука це перший гол цього сезону за "Вестерло". Також у його активі один асист у 12 поєдинках чемпіонату Бельгії.

Після цього матчу "Вестерло" з 22 очками посідає 5-те місце у кваліфікаційній групі та продовжує боротьбу за потрапляння до єврокубків на наступний сезон.

Нагадаємо, Сидорчук перейшов до "Вестерло" на початку осені 2023 року. До того Сергій виступав за "Динамо" від 2013 року, коли перебрався до киян із запорізького "Металурга".