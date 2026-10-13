Екскапітан "Реала" і шестиразовий переможець Ліги чемпіонів знайшов собі новий клуб

Дані Карвахаль / © Associated Press

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Колишній капітан мадридського "Реала" Дані Карвахаль, який залишив "вершкових" після завершення минулого сезону, знайшов собі новий клуб.

34-річний іспанський захисник у статусі вільного агента приєднався до "Хетафе".

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Контракт із футболістом розрахований до 30 червня 2027 року, повідомляється на офіційному сайті "Хетафе".

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Раніше Ла Ліга блокувала перехід Карвахаля через різке зниження його зарплати — від близько 10 мільйонів євро на рік у "Реалі" до 400 тисяч євро у "Хетафе". Таке правило діє для всіх клубів ліги та має запобігати прихованим виплатам в обхід податків. Однак "темно-синім" таки вдалося домовитися з лігою та підписати титулованого іспанця.

Карвахаль перебував у системі "Реала" від 2002 року. За цей час він провів 23 сезони у структурі "Королівського клубу", з яких 13 — у першій команді.

Разом з мадридцями захисник здобув 27 трофеїв, серед яких шість перемог у Лізі чемпіонів, чотири титули чемпіона Іспанії та два Кубки Іспанії.

За основну команду "Реала" футболіст провів 450 матчів і забив 14 голів.

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У складі збірної Іспанії він є переможцем Євро-2024 та Ліги націй-2022/23. За національну команду Карвахаль зіграв 52 поєдинки, відзначившись одним голом.

Раніше повідомлялося, що зірковий футболіст "Реала" заробив безглузде вилучення в матчі Ла Ліги.

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