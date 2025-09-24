Ексклюзив з Олегом Блохіним в Ігоря Циганика: повернення з Греції, робота з футболістами й ЧС-2006

Віктор Вацко, Олег Блохін та Ігор Циганик

На YouTube-каналі Ігоря Циганика вийшло велике інтерв'ю з Олегом Блохіним – найуспішнішим тренером, під керівництвом якого збірна України потрапила до 1/4 фіналу чемпіонату світу з футболу 2006 року.

Під час розмови обговорили повернення з Греції, підбір гравців до збірної й шлях команди до ЧС-2006. До інтерв'ю долучився й український футбольний журналіст й телекоментатор Віктор Вацко.

Дивіться повний випуск тут або у плеєрі нижче.

"Я розумів, що потрібно було закінчувати з Грецією й повертатися": початок кар'єри тренера національної збірної

Після завершення кар'єри футболіста 1990 року Олег Блохін понад 20 років працював тренером у Греції. 2002-го вперше заявив про повернення до України, а у вересні 2003 року став головним тренером національної збірної України. Пропозицію отримав від тодішнього Президента Федерації футболу України Григорія Суркіса.

На першій пресконференції Блохіна представили як професіонала, який довго працював закордоном, але водночас знайомий з контекстом українського футболу. Резонанс тоді викликав вислів тренера про те, що Україна повинна пройти до фіналу чемпіонату світу.

"Я розумів, що якщо не змінити психологію, не змусити людей повірити в це, буде важко. Я знав, що роблю".

Спершу на перегляді до національної збірної був 51 гравець. Олег Блохін експериментував, шукав тих, хто тягне на рівень збірної. Складності додавало те, що команду потрібно було зібрати за чотири дні.

"Вони виділялися, наприклад, у "Шахтарі" або, як Косирін – у "Чорноморці". Я його викликаю. Бачу – не тягне хлопець".

Інцидент з Шевченком під час матчу проти Північної Македонії: реакція тренера

Під час матчу проти Північної Македонії у березні 2004 року Андрію Шевченку, який грав за збірну України, вибили зуби. Тоді футболіст викинув футболку команди й пішов до роздягальні, хоч до кінця тайму залишалося ще 20 секунд. Цей жест викликав критику українських вболівальників, однак Блохін заявив, що не має претензій до гравця.

"Є неконтрольовані ситуації. Особливо коли тобі на футбольному полі вибивають зуби. Ну зняв футболку, що ти йому скажеш".

"Блохін фартовий": Казахстан, Туреччина, Албанія

Матч України проти Казахстану відбувся 2004 року в межах відбору до чемпіонату світу-2006. Тоді українці перемогли з рахунком 2:1, але переможний гол було забито в останній момент.

"Ось і з'явилося: "Блохін фартовий". Але я вважаю, що до фарту потрібні ще знання й зусилля. Фортуна любить підготовку".

"Ніхто не сподівався, що ми переможемо": 3:0 у Стамбулі

Ще одна важлива гра відбулася в листопаді 2004 року з Туреччиною. Блохін згадує, що тоді ніхто не сподівався на перемогу, але вже на 17-й хвилині Україна вигравала з рахунком 2:0. Турецькі вболівальники шаленіли: у тренерів навіть летіли прапорці.

Чемпіонат світу-2006: подальші матчі

Кваліфікаційні раунди для участі у чемпіонаті світу-2006 Україна пройшла успішно. Особливим виявився матч з Грузією у жовтні 2004 року. Тоді про перемогу у паралельному матчі Блохіну повідомив Андрій Шевченко вже в аеропорту Тбілісі: футболіст підбіг й обійняв тренера. Олег Блохін згадує, що тоді був єдиний раз в кар'єрі, коли він заплакав.

"Це вже нерви були. Ніхто не міг зрозуміти, що сталося. Потім футболісти почали підкидати мене, облили шампанським з ніг до голови".

Чемпіонат світу-2006 розпочався для України матчем з Іспанією 14 червня 2006 року. Ця гра завершилася з рахунком 4:0 на користь суперника.

"Ми готували команду до того, що Іспанії можемо програти".

Далі були переможні історичні ігри із Саудівською Аравією, Тунісом і Швейцарією. Блохін поділився, як формував склад команд, і розповів про найбільш емоційні моменти матчів.

"Ейфорія минула, але хлопці розуміли, що можна вище": чвертьфінал з Італією

Чвертьфінал з Італією завершився для України поразкою з рахунком 0:3, хоч під час матчу було кілька непоганих моментів у "синьо-жовтих", але до півфіналу чемпіонату світу-2006 українська збірна не пройшла.

"Я не був розчарований: розумів, що це вершина. Що могли, те й зробили. Це колосальний успіх. Я дякую хлопцям, які працювали тоді зі мною у збірній".

Нагадаємо, що розмова з Олегом Блохіним вийшла на YouTube-каналі Ігоря Циганика – українського спортивного журналіста, коментатора й телеведучого.

Нові випуски з людьми, які творять історію українського футболу, виходять щотижня.