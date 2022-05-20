Екслідер збірної України Коноплянка подовжив контракт із польським клубом

Український півзахисник Євген Коноплянка підписав новий контракт із "Краковією".

Колишній гравець збірної України виступатиме за польський клуб до червня 2023 року.

Про це повідомляє офіційний сайт "Краковії".

Попередній контракт Євгена з польським колективом закінчувався цього літа. Коноплянка перейшов до "Краковії" взимку 2022 року з донецького "Шахтаря".

За нову команду 32-річний українець встиг провести дев'ять матчів у чемпіонаті Польщі, з яких п'ять разів виходив у стартовому складі. Результативними діями поки що не відзначався.

Нагадаємо, раніше Коноплянка грав за "Дніпро", "Севілью", "Шальке" та "Шахтар". За збірну України Коноплянка виступав від 2010 року. У футболці "синьо-жовтих" він зіграв 86 матчів і забив 21 гол.

Як писав ТСН Проспорт, капітан збірної України Андрій Ярмоленко влітку отримає новий клуб. Український вінгер зворушливо попрощався з лондонськими фанатами після останнього домашнього матчу за "Вест Гем".

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