Ексочільників ФІФА та УЄФА Блаттера і Платіні виправдали у справі про корупцію та шахрайство

Федеральний швейцарський суд зняв звинувачення в корупції та шахрайстві з колишнього президента Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Зеппа Блаттера та ексголови Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Мішеля Платіні.

Обох функціонерів звинувачували в шахрайстві, незаконному привласненні коштів, злочинному неефективному управлінні, а також у підробці документів.

Підставою для розслідування був платіж у розмірі 2 млн швейцарських франків, який Платіні за розпорядженням Блаттера отримав від ФІФА 2011 року. Ці гроші були виплачені Платіні як надбавка до зарплати (у 1998-2002 роках француз працював радником Блаттера), однак виплата відбулася лише через дев'ять років.

На думку швейцарських прокуратурів, ця виплата була незаконною. Вони припускали, що перерахована сума була подякою Платіні за підтримку Блаттера на виборах президента ФІФА. Обом функціонерам загрожував тюремний термін до п'яти років.

Однак у п'ятницю, 8 липня, швейцарський суд виніс виправдувальний вердикт щодо Блаттера та Платіні, повідомляє Reuters.

У результаті розгляду справи з Блаттера та Платіні зняли усі звинувачення в корупції. А з ексочільника УЄФА - також звинувачення у шахрайстві.

Блаттер обіймав пост президента ФІФА від 1998 до 2015 року. Платіні очолював УЄФА від 2007 до 2015 року. У грудні 2015-го функціонерів визнали винними в порушенні Кодексу етики ФІФА та відсторонили від футбольної діяльності на 8 років. Згодом цей термін було скорочено до 6 років .

на 8 років. Згодом цей термін було . Через своє відсторонення Платіні, який готувався стати наступником Блаттера на посаді президента ФІФА, не взяв участь у виборах. Пізніше французу скоротили "бан" до 4 років . Термін його відсторонення закінчився в жовтні 2019 року.

. Термін його відсторонення закінчився в жовтні 2019 року. У березні 2021 року Блаттера знову відсторонили - тепер уже до 2028 року. Причиною стало отримання ним фінансових бонусів у великих розмірах та їх виплата іншим керівникам ФІФА.

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