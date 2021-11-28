Експартнер Шевченка по "Мілану" зрівняв його з колишнім наставником "росонері"

Експартнер Шевченка по "Мілану" зрівняв його з колишнім наставником "росонері"

Амброзіні вважає, що український спеціаліст схожий на Анчелотті.

Колишній гравець "Мілана" Массімо Амброзіні поділився думкою про колишнього одноклубника Андрія Шевченка, який нещодавно очолив "Дженоа".

"На початку нашого знайомства не думав, що він може це зробити. Шевченко мав інше бачення та сприйняття футболу. Ближче до завершення кар'єри його філософія гри змінилася, і зараз він має все, щоб досягти успіху", - розповів Амброзіні в коментарі "Бомбардиру".

"Вони схожі з Анчелотті. Шевченко спокійний і відносно тихий. Андрію ще не вистачає досвіду та завершального вміння приймати рішення – цим славиться Анчелотті", - додав він.

Зазначимо, що раніше італійський тренер очолював "Мілан", у якому грали Амброзіні та Шевченко.

"Дженоа" (10 балів) залишилася на 18-му місці в зоні вильоту з Серії А. "Удінезе" (15 очок) перебуває на 14-й сходинці.

У наступному турі Серії А підопічні Шевченка 1 грудня приймуть "Мілан", а "Удінезе" 2 грудня на виїзді зіграє проти "Лаціо".

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