Експерша ракетка світу заступився за Світоліну, яку образив президент Федерації тенісу Росії

Видатний американський тенісист Енді Роддік відреагував на зневажливу заяву голови Федерації тенісу Росії Шаміля Тарпищева на адресу українки Еліни Світоліної.

Напередодні Тарпищев зверхньо прокоментував звернення першої ракетки України до тенісної спільноти, в якому вона закликала до повного відсторонення від турнірів росіян і білорусів, які публічно не засудили збройну агресію їхніх країн проти України.

"Не треба звертати увагу. Зараз ми граємо, у нас все нормально. Нерозумно взагалі реагувати. Хто така Світоліна? Ніхто взагалі", - образив українську тенісистку Тарпищев.

Після цих слів стати на захист Еліни викликався колишній американський тенісист, експерша ракетка світу Енді Роддік. Він порадив очільнику Федерації тенісу країни-агресорки поглянути в дзеркало перед тим, як давати оцінку іншим.

"Найвище місце Тарпищева в рейтингу - 164-те. Статистика перемог та поразок: 2-3. Жодного титулу (що очевидно). Статистика Еліни Світоліної: 433-228, 16 одиночних титулів, особистий рекорд у рейтингу - третя позиція. Я попросив би його дати визначення поняттю "ніхто", а потім об'єктивно подивитися в дзеркало", - написав Роддік у себе в Twitter.

Tarpischev career high ranking of 164. Career record of 2-3. No titles (obviously) .. @ElinaSvitolina career record of 433-228. 16 singles titles, career high of 3. I’d ask him to define “nobody” and then look in the mirror objectively https://t.co/igEzoEV9XD — andyroddick (@andyroddick) May 13, 2022

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що росіян та білорусів допустили до Roland Garros, однак поставили ультиматум.

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