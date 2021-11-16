Експерша ракетка світу зникла після звинувачень віцепрем'єра Китаю в сексуальному насильстві: що відомо

Вона не виходить на зв'язок вже майже два тижні.

Зникла колишня перша ракетка світу в парному розряді китаянка Пен Шуай.

Про це повідомляє The Guardian.

Що сталося

35-річна Шуай на початку листопада звинуватила у сексуальному насильстві колишнього віце-прем'єра Китаю 75-річного Чжана Гаолі, 2 листопада тенісистка виступила із заявою на своїй офіційній сторінці у китайській соцмережі Weibo, в якій розповіла неприємні подробиці свого особистого життя.

"30 жовтня ми дуже посварилися. Ти сказав, що 2 листопада ми зустрінемося та спокійно все обговоримо в тебе вдома. Але сьогодні опівдні ти зателефонував сказати, що зайнятий, все заперечував і знайшов привід перенести розмову на другий день. Після цього ти знову зник, як уже робив сім років тому", - написала Шуай.

Окрім того, Шуай коротко згадала, як у 2011 році вступила у сексуальні стосунки з політиком, коли той ще працював у Тяньцзіні. Але невдовзі вони припинили спілкування, оскільки Гаолі отримав підвищення та переїхав до Пекіна. Через сім років, коли він завершив політичну кар'єру, він знову зв'язався з тенісисткою. Пен Шуай заявила, що Гаолі змусив її до статевого акту.

Після цього між ними почалися повноцінні відносини, хоча в той момент він був одружений. Спортсменка зізналася, що відчувала почуття до чоловіка, який старший за неї на 40 років. Так тривало донедавна, доки між ними не відбулася сильна сварка. Після цього китаянкаі вирішила докладно розповісти про все, що вони приховували. Пен Шуай також наголосила, що не зберегла жодних доказів їхнього зв'язку.

Пост, який було опубліковано ввечері 2 листопада, було видалено протягом пів години. Крім того, стали зникати всі скріншоти посту та повідомлення про нього, було заблоковано пошук за іменами Пен та Чжана. Також були закриті від коментарів сторінка Пен у Weibo та весь тенісний розділ Weibo.

Зникнення

Уже майже два тижні Шуай не виходить на зв'язок та не відповідає на дзвінки. Після зникнення спортсменки на ситуацію відреагували такі тенісисти як Алізе Корне, Ніколя Маю та Майкл Джойс. Корне, зокрема, запустила хештег у Twitter: Де Пен Шуай?.

Let's not remain silent #WhereIsPengShuai — Alize Cornet (@alizecornet) November 13, 2021

Пізніше із заявою щодо зникнення Шуай виступила Жіноча тенісна асоціація (WTA).

"Нещодавні події в Китаї, пов'язані з гравцем WTA Пен Шуай, викликають глибоке занепокоєння. Як організація, що займається проблемами жінок, ми залишаємося вірними принципам, на яких ми були засновані – рівність, можливості та повагу.

Ми дякуємо Пен Шуай за її дивовижні мужність і силу, з якими вона виступила. Жінки по всьому світу знаходять свій голос, щоб несправедливість могла бути виправлена. Ми очікуємо, що це питання буде розглянуто належним чином, тобто звинувачення мають бути розслідувані повністю, справедливо, прозоро та без цензури", - йдеться в повідомленні WTA.

Голова організації Стів Саймон розповів, що кілька джерел у Китаї запевнили його, що з Пен все гаразд, але ні він сам, ні хтось із WTA з тенісисткою не розмовляли.

Шуай, яка завершила ігрову кар'єру в 2018 році, двічі вигравала турніри Великого шолому у парному розряді - Wimbledon у 2013 році та Roland Garros у 2014 році. Усього на її рахунку 23 перемоги на турнірах WTA в парному розряді;

Вона була першою ракеткою світу у парному розряді у лютому 2014 року, двічі завершувала рік у топ-5 рейтингу.

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